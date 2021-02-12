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    Sağlık Bakanlığı 12 Şubat 2021 tarihli vaka ve vefat tablosunu açıkladı

    Giriş Tarihi: 12.02.2021, 21:44

    Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.

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