Sağlık Bakanlığı 12 Şubat 2021 tarihli vaka ve vefat tablosunu açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakanligi-12-subat-2021-tarihli-vaka-ve-vefat-tablosunu-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.