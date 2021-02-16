Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı 16 Şubat Kovid-19 vaka ve vefat tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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