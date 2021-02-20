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    Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

    Giriş Tarihi: 20.02.2021, 19:20

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 20 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

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