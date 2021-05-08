Vaka sayılarında düşüş dürüyor. İşte bugünkü test, vaka ve vefat tablosu. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı 8 Mayıs koronavirüs vaka sayısını açıkladı! İşte bugünkü test, vaka ve vefat tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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