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    Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Giriş Tarihi: 16.10.2020, 21:05

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 117 bin 5 testten 1812 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 73 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 153'e yükseldi.

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