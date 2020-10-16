Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakanligi-koronavirus-vaka-sayilarini-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 117 bin 5 testten 1812 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 73 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 153'e yükseldi.