Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 113 bin 427 testten 2 bin 91 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 69 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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