Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakanligi-koronavirus-vaka-sayilarini-acikladi-1603564746" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 113 bin 427 testten 2 bin 91 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 69 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi.