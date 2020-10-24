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    Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Giriş Tarihi: 24.10.2020, 21:21

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 113 bin 427 testten 2 bin 91 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 69 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi.

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