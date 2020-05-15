Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakanligi-normallesme-surecinde-uygulanacak-13-rehber-yayimladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Normalleşme sürecinde uygulanacak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı. Rehberlere bakanlığın hazırladığı internet sitesinden ulaşılabilecek.

Normalleşmede 13 Adım! Sağlık Bakanlığı'ndan Flaş Açıklama! / A Haber Normalleşme sürecinde uygulanacak olan tedbirlere ilişkin 13 rehber daha Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Kasap, manav ve minibüslerde alınması gereken önlemlerden pazar yerlerinde uygulanması gerekenlere kadar son derece geniş çaplı olan önlemler, Covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinden ulaşılabiliyor.