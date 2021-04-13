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    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı

    Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı

    Giriş Tarihi: 13.04.2021, 20:00

    Son dakika gündem haberi... Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.

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