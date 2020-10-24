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    Sahte içki zehirlenmelerinde 40 tutuklama

    Giriş Tarihi: 24.10.2020, 17:55

    İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonunda, 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. Son zamanlarda yaşanan sahte içki zehirlenmeleriyle ilgili yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığı belirtildi. Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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