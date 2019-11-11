Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor! Bakanlık harekete geçti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/sahte-yetkili-servise-ek-tedbir-getiriliyor-bakanlik-harekete-gecti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ticaret Bakanı Pekcan, "Gerek tüketicilerimizden gerekse firmalarımızdan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattık." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici ve firmalardan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Servis Bilgi Sistemi Projesi'ni (SERBİS) hayata geçireceklerini belirterek, yetkili servislere güvenilir tek bir kanaldan ulaşılabilecek yeni bir internet sitesi oluşturacaklarını bildirdi.