Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yeni gelen bilgilere göre; 10 kişi kendi imkanlarıyla fabrikadan çıkmayı başardı. İşte bölgeden görüntüler...
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! İşte bölgeden ilk görüntüler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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