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    Yeniasır TV Gündem Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! İşte bölgeden ilk görüntüler!

    Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! İşte bölgeden ilk görüntüler!

    Giriş Tarihi: 03.07.2020, 12:45

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yeni gelen bilgilere göre; 10 kişi kendi imkanlarıyla fabrikadan çıkmayı başardı. İşte bölgeden görüntüler...

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