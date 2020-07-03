Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! İşte bölgeden ilk görüntüler!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/sakaryada-havai-fisek-fabrikasinda-patlama-iste-bolgeden-ilk-goruntuler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yeni gelen bilgilere göre; 10 kişi kendi imkanlarıyla fabrikadan çıkmayı başardı. İşte bölgeden görüntüler...