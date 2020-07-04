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    Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 04.07.2020, 11:15

    Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamanın 2'nci gününde ekipler sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Arama çalışmaları ve iş makinalarının enkaz kaldırma işlemleri devam ederken bölge havadan görüntülendi.

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