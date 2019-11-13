 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Şarkıcı Fatih Bulut'a soruşturma

Şarkıcı Fatih Bulut'a soruşturma

Giriş Tarihi: 13.11.2019, 16:26

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan başlatılan tahkikatla ilgili Emniyetten yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.'nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi. İşte o görüntüler...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şarkıcı Fatih Bulut'a soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Büyük Göç belgesel oldu
"Büyük Göç" belgesel oldu
Boğazına şeker kaçan çocuğu eczacı kurtardı
Boğazına şeker kaçan çocuğu eczacı kurtardı
11 ton nargile tütünü ele geçirildi
11 ton nargile tütünü ele geçirildi
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?
Yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı
Yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı
Büyük Göç belgesel oldu
"Büyük Göç" belgesel oldu
Büyük Göç belgesel oldu
"Büyük Göç" belgesel oldu
Büyük Göç belgesel oldu
"Büyük Göç" belgesel oldu
MEB'den Atatürk'ü anma etkinliğiyle ilgili inceleme
MEB'den Atatürk'ü anma etkinliğiyle ilgili inceleme
Büyük Göç belgesel oldu
"Büyük Göç" belgesel oldu
ATAK FAZ-2 ilk uçuşunu gerçekleştirdi
ATAK FAZ-2 ilk uçuşunu gerçekleştirdi
MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek
MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek