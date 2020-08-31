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    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'den A Haber'de önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 23:21

    A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, uzay adımını değerlendirdi. Demir, Deniz Kuvvetleri'ne katılacak yeni gemileri duyururken, ilk yerli deniz füzesiyle ilgili de bilgi verdi.

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