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    Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! 'Robotimler' geliyor

    Giriş Tarihi: 05.06.2020, 17:54

    Türk savunma sanayisi tarafından yürütülen Robotim Projesi ile insansız kara (İKA) ve hava (İHA) araçlarının etkinliği yeni teknolojilerle daha da artırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Demir, "İnsansız sistemlerimize yeni teknolojiler ekleyerek geleceğin harekât ortamına hazırlanıyoruz" dedi.

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