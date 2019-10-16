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Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli silahlarımız

Giriş Tarihi: 16.10.2019, 14:55

Gelişen teknoloji ile birlikte silah endüstrisi de baştan aşağı yenileniyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çok sayıda yerli ve milli silah ile sistem kullanılıyor. Türkiye'nin yerli-milli silahları ve özellikleri vatandaşlar tarafında da merak ediliyor. Harekatta yararlanılan yerli çözümler arasında, ÇNRA çok namlulu roketatar sistemi, Fırtına obüsü ve Bayraktar TB2 SİHA da yer alıyor.

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