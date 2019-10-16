Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli silahlarımız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/savunma-sanayii-baskanligi-paylasti-iste-yerli-ve-milli-silahlarimiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gelişen teknoloji ile birlikte silah endüstrisi de baştan aşağı yenileniyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çok sayıda yerli ve milli silah ile sistem kullanılıyor. Türkiye'nin yerli-milli silahları ve özellikleri vatandaşlar tarafında da merak ediliyor. Harekatta yararlanılan yerli çözümler arasında, ÇNRA çok namlulu roketatar sistemi, Fırtına obüsü ve Bayraktar TB2 SİHA da yer alıyor.