Gelişen teknoloji ile birlikte silah endüstrisi de baştan aşağı yenileniyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çok sayıda yerli ve milli silah ile sistem kullanılıyor. Türkiye'nin yerli-milli silahları ve özellikleri vatandaşlar tarafında da merak ediliyor. Harekatta yararlanılan yerli çözümler arasında, ÇNRA çok namlulu roketatar sistemi, Fırtına obüsü ve Bayraktar TB2 SİHA da yer alıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli silahlarımız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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