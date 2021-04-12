Sedat Peker'in villasına baskın!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/sedat-pekerin-villasina-baskin" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Mafya grupları ve suç örgütleriyle mücadeleyi ara vermeden sürdüren İstanbul polisinin çok sayıda karanlık olayın sorumlusu olarak gösterilen Sedat Peker grubuna düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri paylaşıldı. Peker’in havuzlu villasına yönelik helikopter destekli baskında çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.