İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 8 arazöz takviye olarak gönderildi. Alevler, Ekmeksiz Plajı'na gelen bazı tatilcilerin park halindeki araçlarına da zarar verdi. Karadan arazözlerle müdahale edilen alevlere, denizden su alan helikopterler de çok sayıda sorti yaptı. Alevler 40 dakika içinde kısmen kontrol altına alındı.
Seferihisar'da orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.