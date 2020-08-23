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    Seferihisar'da orman yangını

    Giriş Tarihi: 23.08.2020, 18:52

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 8 arazöz takviye olarak gönderildi. Alevler, Ekmeksiz Plajı'na gelen bazı tatilcilerin park halindeki araçlarına da zarar verdi. Karadan arazözlerle müdahale edilen alevlere, denizden su alan helikopterler de çok sayıda sorti yaptı. Alevler 40 dakika içinde kısmen kontrol altına alındı.

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