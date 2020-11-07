  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Seferihisar'dan korkunç görüntüler! Çığlıklar yükseldi

    Seferihisar'dan korkunç görüntüler! Çığlıklar yükseldi

    Giriş Tarihi: 07.11.2020, 12:55

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından merkez üssüne en yakın sahil olan Sığacık Mahallesi'nde oluşan kısmi tsunami sonrası yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

    Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, ilçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen kısmi tsunami, balıkçı barınağı ve marinaya bağlı irili ufaklı 22 teknenin batmasına, sahil şeridindeki ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

    Olaya ilişkin ortaya çıkan cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerinde de vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar dikkati çekti.

    Görüntülerde, denizin yükseldiği ve suyun ilçe sokaklarına taştığı anlarda evlerin çatı katlarına sığınan vatandaşların birbirlerini sakinleştirmeye çalıştıkları, dua ettikleri görülüyor.

    Sahil şeridindeki bir restoranın güvenlik kamerası ise suların yükselmesi ve restoran bahçesindeki sandalye ile koltukların sürüklenmesi, çevredeki araçların bölgeden hızla uzaklaşması anlarını kaydetti.

    Kısmi tsunami sırasında marinaya bağlı yatların denize sürüklenmesi ve bir yatta bulunan kadın ile oğlunun yaşadıkları korku dolu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Suların çekildiği anlara ilişkin görüntülerde ise teknelerin karaya oturduğu, bu sırada bir kişinin "Deniz tekrar gelecek, herkesi yukarı çıkar." dediği, başka birisinin de "Anne merdivenlerden yukarı çıkın." dediği duyuluyor.

    AA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seferihisar'dan korkunç görüntüler! Çığlıklar yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Yaşadıklarının şokunu atlatamıyor! Felaketin boyutunu özetleyen görüntüler
    Yaşadıklarının şokunu atlatamıyor! Felaketin boyutunu özetleyen görüntüler
    Bakan Kurum İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Ödemeler başladı
    Bakan Kurum İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Ödemeler başladı
    İzmir depreminden yeni görüntüler!
    İzmir depreminden yeni görüntüler!
    Koronavirüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası geçirdi
    Koronavirüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası geçirdi
    15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı 'yılan kamera' ile görüntülenmiş
    15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılma anı 'yılan kamera' ile görüntülenmiş
    İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada
    İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada
    Bakan Kurum İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Ödemeler başladı
    Bakan Kurum İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Ödemeler başladı
    İzmir'deki depreme ameliyatta yakalanan doktor o anları anlattı
    İzmir'deki depreme ameliyatta yakalanan doktor o anları anlattı
    Bakan Kurum: İzmir Depremi sonrası binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir
    Bakan Kurum: İzmir Depremi sonrası binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir
    Deprem soruşturmasında yeni gelişme!
    İzmir depremi soruşturması ile ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti: 8 bilirkişi atadı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayda ve Elif bebeğe ziyaret
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayda ve Elif bebeğe ziyaret
    Alsancak'ta hasar gören apartman boşaltıldı
    Alsancak'ta hasar gören apartman boşaltıldı