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    Yeniasır TV Gündem Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! İyi ki varsın Eren!

    Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! İyi ki varsın Eren!

    Giriş Tarihi: 11.08.2020, 11:39

    Şehit Eren Bülbül'ün terör örgütü PKK tarafından şehit edilişinin 3. yılı... PKK'nın Karadeniz yapılanması güvenlik güçleri tarafından her taşın altında aranırken, 3 yıl önce, 11 Ağustos 2017'de 15 yaşındaki Eren Bülbül hainlerin sığındığı evi tespit etti. Eren, hiç düşünmeden jandarmaya haber verdi. Jandarmayı teröristleri gördüğü eve korkusuzca götüren Eren, hainler ile çıkan çatışmada kurşunların hedefi olarak şehit oldu. Sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın"paylaşımıyla adeta hafızalara kazınan Eren'i sevenleri unutmuyor. Şehit Eren Bülbül, mezarı başında dualarla yad edildi.

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