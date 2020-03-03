Şehit Uzman Onbaşı Ak, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/sehit-uzman-onbasi-ak-izmirde-son-yolculuguna-ugurlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Suriye'nin İdlib kentinde, şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak (22) için İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Cemil Ak, oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, törenin yapıldığı caminin yakınında oturan ve şehidi tanımayan Eda Yiğen'in (10) oyuncağını tabutun üzerine bırakması çevredekileri duygulandırdı.