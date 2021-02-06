  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sel mağduru İzmirliden Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür?

    Sel mağduru İzmirliden Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür?

    Giriş Tarihi: 06.02.2021, 16:11

    İzmir'de etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Bir vatandaş günlerdir itfaiye ekiplerini beklediklerini ama gelmediğini bekleyerek sordu: Neredesiniz kaç gündür?. İzmirli vatandaş, "İtfaiye buraya hiç gelmedi. Kaç gündür ekip yoktu burada. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen sel felaketinde dükkanlarını su basan esnafı ziyaret etti. Konak ilçesinde bulunan Mithatpaşa Caddesi'ndeki esnafların dükkanlarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaş Başkan Soyer'e, "Kaç gündür neredesiniz?" diyerek sitem etti.

    Ziyaret sırasında bir vatandaş, "İtfaiye buraya hiç gelmedi. Kaç gündür ekip yoktu burada. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" diyerek tepki gösterdi.

    İzmir'de esnaftan Kılıçdaroğlu'na sel tepkisi

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sel mağduru İzmirliden Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Yeni Tohma Köprüsü'nün açılış töreninde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Tohma Köprüsü'nün açılış töreninde önemli mesajlar
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ağaç vurgunu iddiası! Yolsuzluğu yakaladı işinden oldu
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ağaç vurgunu iddiası! Yolsuzluğu yakaladı işinden oldu
    Süt banyosu ve dönerle danstan sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun
    "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de "ekmekle çirkin oyun"
    Başkan Erdoğan'da ailelere flaş çağrı: Çocuklarınıza sahip çıkın...
    Başkan Erdoğan'da ailelere flaş çağrı: Çocuklarınıza sahip çıkın...
    Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi provokasyonu tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi provokasyonu tepkisi
    Ege Üniversitesi'nde mutasyona karşı etkili aşı geliştiriliyor
    Ege Üniversitesi'nde mutasyona karşı etkili aşı geliştiriliyor
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ağaç vurgunu iddiası! Yolsuzluğu yakaladı işinden oldu
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ağaç vurgunu iddiası! Yolsuzluğu yakaladı işinden oldu
    Süt banyosu ve dönerle danstan sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun
    "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de "ekmekle çirkin oyun"
    Başkan Erdoğan'da ailelere flaş çağrı: Çocuklarınıza sahip çıkın...
    Başkan Erdoğan'da ailelere flaş çağrı: Çocuklarınıza sahip çıkın...
    Kritik görüşme başladı
    Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki "yeni anayasa" görüşmesi
    Başkan Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Toplantısı'ndan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi Toplantısı'ndan önemli açıklamalar
    5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
    Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi