Sel mağduru İzmirliden Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/sel-magduru-izmirliden-soyere-neredesiniz-kac-gundur" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Bir vatandaş günlerdir itfaiye ekiplerini beklediklerini ama gelmediğini bekleyerek sordu: Neredesiniz kaç gündür?. İzmirli vatandaş, "İtfaiye buraya hiç gelmedi. Kaç gündür ekip yoktu burada. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen sel felaketinde dükkanlarını su basan esnafı ziyaret etti. Konak ilçesinde bulunan Mithatpaşa Caddesi'ndeki esnafların dükkanlarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaş Başkan Soyer'e, "Kaç gündür neredesiniz?" diyerek sitem etti.



Ziyaret sırasında bir vatandaş, "İtfaiye buraya hiç gelmedi. Kaç gündür ekip yoktu burada. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" diyerek tepki gösterdi.