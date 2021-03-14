  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi

    Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi

    Giriş Tarihi: 14.03.2021, 10:11

    Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı'nın, (AKINCI PT-2) Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçtiğini açıkladı.

    Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor. Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadeleri yer aldı.

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı.

    Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi" mesajı ile duyurdu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle
    Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle
    Maraşlı 10. bölüm fragmanı izle
    Maraşlı 10. bölüm fragmanı izle
    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
    Muğla'daki kadın cinayetinin kurbanı Bensu'ya hüzünlü veda
    Muğla'daki kadın cinayetinin kurbanı Bensu'ya hüzünlü veda
    Hercai 63. bölüm fragmanı izle
    Hercai 63. bölüm fragmanı izle
    Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
    Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
    Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 13 Mart koronavirüs tablosu
    Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
    Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
    İzmir'de Kılıçdaroğlu'na esnafta tepki şoku!
    İzmir'de Kılıçdaroğlu'na esnafta tepki şoku!
    Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı
    Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı
    Bursa-Ankara karayolunda büyük trafik kazası
    Bursa-Ankara karayolunda büyük trafik kazası
    Yoldan geçen genç tekme atarak hırsızın yakalanmasını sağladı
    Yoldan geçen genç tekme atarak hırsızın yakalanmasını sağladı