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Selçuk Bayraktar'dan ırkçı Yunan vekile tepki: Biz O'nu en yükseğe çekmek için gökleri bile yırtarız...

Giriş Tarihi: 31.01.2020, 01:02

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bayraktar, #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle paylaştığı gönderisinde, "Biz O'nu en yükseğe çekmek için gökleri bile yırtarız... 🇹🇷" ifadelerine yer verdi.

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