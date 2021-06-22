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    Yeniasır TV Gündem Seli videoya çekiyorlardı! Sular birden gelince kaçacak yer aradılar

    Seli videoya çekiyorlardı! Sular birden gelince kaçacak yer aradılar

    Giriş Tarihi: 22.06.2021, 09:11

    Denizli’nin Acıpayam ilçesinde etki olan yağışın ardından oluşan sel tarım arazilerine zarar verdi, asfaltları parçaladı. Dere yatağından gelen selin önce sesini duyan vatandaşlar, metrelerce yükseklikteki suyu görünce kaçacak yer aradı.

    Denizli'de hafta sonundan itibaren özellikle yüksek kesimlerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu, bu kez Acıpayam ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağış, ilçeye bağlı Kelekçi Mahallesinde suya dönüştü. Tarım arazilerine zarar veren sel, yollardaki asfaltları yerinden söktü. Mahallenin içinden geçen Hacıosmanlar Deresinin taşması sonucu oluşan selin yaralarını sarmak için ekipler seferber oldu.



    SELİ GÖRÜNTÜLEMEK İSTERKEN ŞIK YAŞADILAR
    Son 1 haftadır ülkenin farklı bölgelerinden gelen sel haberlerinin ardından bölgede oluşabilecek bir seli görüntülemek için Hacıosmanlar Deresinin kenarına toplanan vatandaşlar, cep telefonlarının kayıt tuşuna basarak olası seli beklemeye başladı. Önce sesini duydukları seli görmek için merakla bekleyen vatandaşlar, karşılarında azgın sel sularını görünce kaçacak yer aradı. Vatandaşların yaşadığı korku ve panik anları ise yine kendi cep telefonlarının çektiği görüntülere yansıdı.

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