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    Yeniasır TV Gündem Sevgilisine şiddet uygulanan Ozan Güven’e hapis istemi

    Sevgilisine şiddet uygulanan Ozan Güven’e hapis istemi

    Giriş Tarihi: 13.07.2020, 12:58

    Oyuncu Ozan Güven hakkında eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven’in ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 13,5 yıla kadar hapsi istendi.

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