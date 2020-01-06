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Sibel Ünli'nin ailesinden iddialara sert tepki

Giriş Tarihi: 06.01.2020, 16:45

Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin ağabeyi Aydın Ünli, son 3 yılda birden fazla intihar girişinde bulunan kardeşinin ağır depresyon tanısıyla iki kez hastaneye yatırıldığını kaydetti. Ağabey Aydın Ünli, "Son 3 yıldır birden fazla başarısız intihar girişiminde bulunmuştur. İntihar girişimlerinden sonra major (ağır) depresyon tanısıyla 2 defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları servisine yatırılmıştır. Ailecek yaşadığımız sosyoekonomik durum, kardeşimizin sosyal ağlarda maruz kaldığı siber zorbalıkla duyarlı ve hassas kişilik yapısı yaşama azmini bitirmiştir" dedi. Baba Zeki Ünli ise  "Diyor ki 'yatacak yerim yok.' Hepsi yalan. Muş'ta da, burada da (İstanbul), Bursa'da da evimiz var. Aylığımız Allah'a çok şükür en az 10 bine kadar var. Böyle şeyler ayıptır. Bu acı günlerimizde bu kelimeler yakışmaz" açıklaması yaptı.

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