Son dakika... Havalar ısındıkça koronavirüs gücünü kaybedecek mi? Bilimsel araştırmalar, hava sıcaklığı ile corona virüsün yayılma hızı arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. 'Hava sıcaklığı veya güneş ışığı virüsü öldürür, yok eder’ demek doğru mu? Sıcaklığın artışı virüsün yayılma hızına etki edecek mi? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
Sıcak havalar koronavirüsün etkisini azaltır mı? Uzmanından mevsim uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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