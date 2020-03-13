Koronavirüs Türkiye’de bir kişide tespit edildi. Koronavirüsün ülkemize sıçramış olması akıllara milyonlarca soru getiriyor. Bu sorulardan biri de sigara kullananlardan geliyor. Bu zararlı alışkanlığa sahip olan kişiler “Sigara için kişiler koronavirüsten daha çok mu etkilenir?” , “Corona virüs sigara içenleri tehdit ediyor mu?” , “Coronavirüs sigara içenleri riske mi sokuyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Koronavirüs sigara içenlerde görülür mü?” sorusunun cevabı.
Sigara içenler koronavirüsten daha mı çok etkilenir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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