Son günlerde sığınmacılarla ilgili asılsız iddialarla algı yapmak isteyenlerin oyunları ortaya çıktı. Suriyeli ve Afgan mültecileri asılsız iddialarla karalamak isteyenler sosyal medyadan gerçek olmayan görüntüler paylaşıyor. Peki asılsız iddialar ve gerçekler neler? İşte o gerçekler...
Sığınmacılarla ilgili asılsız iddialar! İşte gerçekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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