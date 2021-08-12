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    Yeniasır TV Gündem Sığınmacılarla ilgili asılsız iddialar! İşte gerçekler

    Sığınmacılarla ilgili asılsız iddialar! İşte gerçekler

    Giriş Tarihi: 12.08.2021, 11:31

    Son günlerde sığınmacılarla ilgili asılsız iddialarla algı yapmak isteyenlerin oyunları ortaya çıktı. Suriyeli ve Afgan mültecileri asılsız iddialarla karalamak isteyenler sosyal medyadan gerçek olmayan görüntüler paylaşıyor. Peki asılsız iddialar ve gerçekler neler? İşte o gerçekler...

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