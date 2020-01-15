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Silahlı saldırı CHP'yi karıştırdı! Ali Rıza Koçer neden silahlı saldırıya uğradı?

Giriş Tarihi: 15.01.2020, 17:51

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’in silahlı saldırıya uğramasının ardından CHP karıştı. Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer neden saldırıya uğradı? İşte tüm detaylar...

Silahlar konuştu CHP karıştı

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