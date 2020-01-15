Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’in silahlı saldırıya uğramasının ardından CHP karıştı. Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer neden saldırıya uğradı? İşte tüm detaylar… Silahlar konuştu CHP karıştı
Silahlı saldırı CHP'yi karıştırdı! Ali Rıza Koçer neden silahlı saldırıya uğradı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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