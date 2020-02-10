Sınırda havada da karada da hareketlilik! F-16'lar havalandı

Suriye’de Esad rejim unsurlarının saldırısında 5 askerimiz şehit oldu. Saldırı sonrası bölgede sıcak dakikalar yaşandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ise kritik bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Ulak, Türk savaş uçaklarının havalandığını söyledi.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, İdlib kırsalında yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını canlı yayında anlattı.

Esad rejiminin hain saldırısı sonrası Türk savaş uçaklarının sınır hattında havalandığını söyleyen Ulak, "Şu ana kadar helikopter dışında Türk savaş uçaklarının İdlib tarafına geçmedi. Rejim, Türk askerline yönelik saldırılarına devam ederse, F-16'lar sınırı geçecek." dedi.

MEHMETÇİK EMİR BEKLİYOR



Hedeflerin belirlendiğinin altını çizen Ulak, "Rejim unsurları çekilmezse tespit edilen noktalar yerle bir edilecek. Savaş uçakların ne zaman devreye gireceğiyle ilgili Başkan Erdoğan'ın emri bekleniyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinden sıcak noktalara sevkiyatlar sürüyor. ÇNRA'lar, kirpiler ve Türk topçuları sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.

"ESAD REJİMİ GERİ ÇEKİLMEZSE SÜPÜRME HAREKATI BAŞLAYACAK"



Bölgede Esad rejimine misliyle karşılık verildiğini ifade eden Ulak, "Bölgede hava gücümüzün devreye girmesiyle birlikte çok farklı bir aşamaya geçilecek. Başkan Erdoğan ve Putin arasında yapılacak görüşme çok önemli. Çünkü Lazkiye'de Rusya'nın irtibat subayları var. Esad rejiminden geri çekilme sinyali alınmazsa askerlerimiz savaş pozisyonunda ve bu bölgeden güneye doğru süpürme harekatına başlayacaklar." dedi.