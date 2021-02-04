Sızma girişimindeki 5 terörist etkisiz hale getirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/sizma-girisimindeki-5-terorist-etkisiz-hale-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Mili Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.