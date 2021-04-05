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    Skandal bildiri sonrası harekete geçildi! 10 şüpheli gözaltına alındı

    Giriş Tarihi: 05.04.2021, 09:32

    Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 14 isim hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından gözaltı kararı verildi. Ankara polisi zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Emekli amirallerden 10’u şafak vakti Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nde gözaltına alındı.

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