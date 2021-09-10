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    Skandal gösteri ile ilgili flaş karar: Edremit Kaymakamı merkeze çekildi!

    Giriş Tarihi: 10.09.2021, 12:33

    Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü gösterisinden bir rezalete imza atılmıştı. Balıkesir Valiliği Edremit'te Türk kadınının zincire vurulduğu skandal gösteri ile ilgili soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada 'Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

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