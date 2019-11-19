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Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler

Giriş Tarihi: 19.11.2019, 15:08

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personeller olduğu iddia edilen kişiler Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay etti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz, bunu için arının sonra hayatınıza bakın" gibi çirkin ifadeler kullandı.

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan personeller olduğu iddia edilen kişiler Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay etti.

SKANDAL İFADELERE SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Kendisi tamamiyle Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz. Storylerimden de izlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok" gibi çirkin ifadeler kullandı.

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