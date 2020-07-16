İzmir'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın şoförü Orkun Kalonya, 1 buçuk yıllık kısa bir süre içerisinde Çeşme Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı. Bu hızlı yükselişin arkasında ise Tuncay Özkan'ın olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...
Şoförlükten belediye başkan yardımcılığına! CHP'li belediyelerde neler oluyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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