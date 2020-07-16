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    Şoförlükten belediye başkan yardımcılığına! CHP'li belediyelerde neler oluyor?

    Giriş Tarihi: 16.07.2020, 14:19

    İzmir'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın şoförü Orkun Kalonya, 1 buçuk yıllık kısa bir süre içerisinde Çeşme Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı. Bu hızlı yükselişin arkasında ise Tuncay Özkan'ın olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...

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