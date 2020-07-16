Şoförlükten belediye başkan yardımcılığına! CHP'li belediyelerde neler oluyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/soforlukten-belediye-baskan-yardimciligina-chpli-belediyelerde-neler-oluyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın şoförü Orkun Kalonya, 1 buçuk yıllık kısa bir süre içerisinde Çeşme Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı. Bu hızlı yükselişin arkasında ise Tuncay Özkan'ın olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...