  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sokağa çıkma yasağı koronavirüs vaka sayısını nasıl etkileyecek?

    Sokağa çıkma yasağı koronavirüs vaka sayısını nasıl etkileyecek?

    Giriş Tarihi: 11.04.2020, 15:05

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya byük bir hızla yayılan koronavirüs, ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgına karşı ülkemizde alınan tedbirlerden biri de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı uygulaması. Peki sokağa çıkma yasağı koronavirüs vaka sayılarını nasıl etkileyecek? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakup Mercan yanıtladı...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sokağa çıkma yasağı koronavirüs vaka sayısını nasıl etkileyecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Vatandaşlar ekmeği nasıl alacak?
    Vatandaşlar ekmeği nasıl alacak?
    31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Uzman isimler A Haber ekranlarında kararı değerlendirdi
    31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Uzman isimler A Haber ekranlarında kararı değerlendirdi
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı!
    İletişim Başkanı Altun'dan milyonlara koronavirüs mesajı
    İletişim Başkanı Altun'dan milyonlara koronavirüs mesajı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Konseyi zirvesinde önemli açıklamalar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Konseyi zirvesinde önemli açıklamalar
    Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım
    Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım
    31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Uzman isimler A Haber ekranlarında kararı değerlendirdi
    31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Uzman isimler A Haber ekranlarında kararı değerlendirdi
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı!
    İletişim Başkanı Altun'dan milyonlara koronavirüs mesajı
    İletişim Başkanı Altun'dan milyonlara koronavirüs mesajı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Konseyi zirvesinde önemli açıklamalar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Konseyi zirvesinde önemli açıklamalar
    Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım
    Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım
    462 koronavirüs fırsatçı gözaltına alındı
    İçişleri Bakanlığı 462 koronavirüs fırsatçısının gözaltına alındığını duyurdu