Sokağa çıkma yasağı koronavirüs vaka sayısını nasıl etkileyecek?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/sokaga-cikma-yasagi-koronavirus-vaka-sayisini-nasil-etkileyecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya byük bir hızla yayılan koronavirüs, ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgına karşı ülkemizde alınan tedbirlerden biri de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı uygulaması. Peki sokağa çıkma yasağı koronavirüs vaka sayılarını nasıl etkileyecek? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakup Mercan yanıtladı...