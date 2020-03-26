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    Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Soylu açıkladı

    Giriş Tarihi: 26.03.2020, 12:39

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemleri Ahaber canlı yayınında aktardı. Bakan Soylu "Alınan tedbirler salgının yayılma hızını olumlu etkiledi. Sağlık sistemi ile kamu düzeninin ayakta kalması önemli." dedi. Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonda sıkıntı var." ifadelerini kullandı. Soylu, "Güvenlik güçlerimizde esnek çalışma yok, herkes görev başında." diye konuştu. Peki sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

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