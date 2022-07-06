Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni sonrası iki lider basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Somali'ye her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani yardımların tutarı 1 milyar doları aştı. Somali'ye her alanda destek olmaya devam edeceğiz." dedi. Hasan Şeyh Mahmud ise Türkiye ile ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, "Türkiye ve Somali hükümeti arasında bu hidrokarbon meselesinde birlikte nasıl çalışabileceğimize dair belirli süreçler ve görüşmeler var. Bu, bizim için öncelikli bir alan. Türk hükümetine inanıyoruz ve güveniyoruz. Ortak olarak Türk şirketlerine güveniyoruz. Hidrokarbonda hükümetler arası ortaklık konusunu görüşmeye başladık. Başlangıç aşamasındayız, birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı..

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Somali 2011 yılında çökme noktasına gelmiştir. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuzun mesajını vermiştim.

Bugün Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak hükümete şimdiden başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ele aldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından hızla gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrarının tüm Afrika için taşıdığı öneme vurgu yaptık.

Somali'ye her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Birçok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani yardımların tutarı 1 milyar doları aştı.

THY Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan düzenlediği seferlerle son verdi.



Bölgesel meseleleri de ele alarak bunun önemine vurgu yaptık. Bu zamana kadar 5 bin Somali askeri ve polisine eğitim verdik."