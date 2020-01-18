Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/somalide-turk-muteahhitlere-bombali-saldiri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre Türk inşaat şirketi çalışanları yaralandı.Türk Büyükelçi saldırı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.