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    Yeniasır TV Gündem Son dakika! 3 bin 70 hakim savcının görev yeri değişti

    Son dakika! 3 bin 70 hakim savcının görev yeri değişti

    Giriş Tarihi: 25.05.2021, 18:14

    Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı yaz kararnamesine göre 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Başsavcılığı'na atandı. TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi. Meclis’te 21 adaydan 7 üye seçimle belirlendi. Hsk’nın yeni üyeleri; Ergün şahin, Hamit  Kocabey,  Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin.

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