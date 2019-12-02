Son dakika: AK Parti'de MYK sonrası kritik açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, termik santrallere baca filtresi takılması konusundaki kanun teklifinin Başkan Erdoğan tarafından veto edildiğini açıkladı.
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