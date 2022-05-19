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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: AK Parti'de MYK toplantısı! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

    Son dakika: AK Parti'de MYK toplantısı! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 19.05.2022, 16:59

    Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine değinen Ömer Çelik, "İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin NATO'nun ilke ve prensiplerine uygun olmasını istiyoruz. Terör bağlantıları kesilmeli" ifadelerini kullandı. Muhalefetin Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesine yönelik eleştirilerine tepki gösteren Çelik, "Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu 'Bu benim projemdi' dedi. Şimdi seferberlik halinde karşı çıkıyorlar. Böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?" diye konuştu.

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