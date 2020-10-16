Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'de flaş açıklamalar: Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiğidir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-azerbaycan-cumhurbaskani-ilham-aliyev-a-haberde-flas-aciklamalar-ateskes-ermenistanin-bir-taktigidir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu onların taktiğidir. Ateşkesi isteyen Ermenistan oldu ve onlar dövüş meydanında işgal edilmiş toprakları koruyamadıklarını görünce ateşkes için başvurdular. Toplanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu onların taktiğidir. Ateşkesi isteyen Ermenistan oldu ve onlar dövüş meydanında işgal edilmiş toprakları koruyamadıklarını görünce ateşkes için başvurdular. Toplanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler." ifadelerini kullandı.