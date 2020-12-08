Son dakika... A Haber'de Akşam Ajansı'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu'nun öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarını yorumlayan Bakan Selçuk, TIMSS 2019 sonuçlarını da yorumladı. 4 Ocak'ta yüz yüze eğitimin başlaması konusunda da açıklamalarda bulunan Selçuk, "Salgın durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.
Son dakika: Bakan Ziya Selçuk A Haber'e özel açıklamalarda bulundu: 4 Ocak'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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