  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

    Son dakika: Başkan Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

    Giriş Tarihi: 16.02.2022, 14:29

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gündeme dair en çok merak edilenler arasında yer alan KDV indirimi ile ilgili olarak "Biz nasıl KDV’yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz” dedik. Ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz." dedi.

    Başkan Erdoğan BAE’li gençlerle buluştu
    Başkan Erdoğan BAE'li gençlerle buluştu
    Başkan Erdoğan’dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan BAE’li yatırımcılara hitap etti: Yeni bir dönem başlattık
    Başkan Erdoğan BAE'li yatırımcılara hitap etti: Yeni bir dönem başlattık
    Başkan Erdoğan BAE’de! Resmi törenle karşılandı
    Başkan Erdoğan BAE'de! Resmi törenle karşılandı
    Afyonkarahisar’da köpeğin öğretmene saldırı anları kamerada
    Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anları kamerada
    Başkan Erdoğan’dan BAE ziyareti öncesi önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan kritik ziyaret!
    Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret!
    Dışişleri Bakanlığı’ndan seyahat uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı’ndan seyahat uyarısı
    Erdoğan’dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e indirildi
    Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi
    İzmir’deki depremde kızını kaybeden baba yürekleri dağladı! Tek tesellisi ondan kalan eşyalar
    İzmir'deki depremde kızını kaybeden baba yürekleri dağladı! Tek tesellisi ondan kalan eşyalar
    Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
    İzmir’den İtalya’ya kaçırıyorlardı! Tekneye İHA destekli operasyon
    İzmir'den İtalya'ya kaçırıyorlardı! Tekneye İHA destekli operasyon
    Koronavirüse yakalandığını duyuran Başkan Erdoğan’ın son sağlık durumu nasıl?
    Koronavirüse yakalandığını duyuran Başkan Erdoğan'ın son sağlık durumu nasıl?
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Son dakika: Başkan Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de ’köpeğe taş atma’ kavgası! Kadınlara böyle saldırdı
    İzmir'de 'köpeğe taş atma' kavgası! Kadınlara böyle saldırdı
    Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan BAE’li gençlerle buluştu
    Başkan Erdoğan BAE'li gençlerle buluştu
    İzmir’de teröre darbe! Çok sayıda kişi gözaltında
    İzmir'de teröre darbe! Çok sayıda kişi gözaltında
    Balıkesir’de feci kaza!
    Balıkesir'de feci kaza!
    Bandırma’da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
    Bandırma'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti