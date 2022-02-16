Son dakika: Başkan Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogan-bae-donusu-ucakta-gazetecilerin-sorularini-yanitladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan gündeme dair en çok merak edilenler arasında yer alan KDV indirimi ile ilgili olarak "Biz nasıl KDV’yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz” dedik. Ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz." dedi.