Son dakika: Başkan Erdoğan BAE'li gençlerle buluştu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogan-baeli-genclerle-bulustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, BAE ziyareti kapsamında gençlerle buluştu. Erdoğan, Türkiye'nin gelecek yıl milli ve özgün roketiyle aya sert iniş gerçekleştireceğini belirterek, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uzay ajanslarımızın önümüzdeki dönemde etkin iş birliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır." dedi.