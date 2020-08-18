Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında peş peşe iki kritik toplantı! Masada kongreler ve İstanbul Sözleşmesi var

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İşte masadaki konular...

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta ertelenen MYK toplantısı bugün gerçekleşecek. Erdoğan, önce partisinin MKYK toplantısına hemen ardından da MYK toplantısına başkanlık edecek. Milliyet'in haberine göre toplantılarda ilçe ve il kongrelerine dair süreçler, koronavirüs mücadelesindeki son durum, parti teşkilatlarının yaz dönemi çalışmaları, Meclis'te yeni dönemde atılacak adımlar ile genel siyasi gündem değerlendirilecek.