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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, Biden görüşmesinin detaylarını açıkladı! F-35 ve S-400 mesajı

    Son dakika: Başkan Erdoğan, Biden görüşmesinin detaylarını açıkladı! F-35 ve S-400 mesajı

    Giriş Tarihi: 17.06.2021, 13:31

    ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" açıklamasında bulundu.

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