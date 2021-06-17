ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" açıklamasında bulundu.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Biden görüşmesinin detaylarını açıkladı! F-35 ve S-400 mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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