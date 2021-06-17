Son dakika: Başkan Erdoğan, Biden görüşmesinin detaylarını açıkladı! F-35 ve S-400 mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogan-biden-gorusmesinin-detaylarini-acikladi-f-35-ve-s-400-mesaji" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık" açıklamasında bulundu.